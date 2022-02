Politik : Umweltminister Lies verteidigt Windkraftpläne in Wäldern

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat seine Pläne für den Bau von Windkraftanlagen in Wäldern verteidigt. Der von ihm vorgeschlagene Kompromiss zwischen Naturschutz und der Energieproduktion sei gut, sagte der SPD-Politiker der „Nordwest-Zeitung“ (Montag) in Oldenburg. Hochwertige Wälder sollen nicht für Windkraftanlagen genutzt werden und es gebe Tabuzonen. „Aber dort, wo es beispielsweise durch Trockenheit und den Borkenkäfer keinen Wald mehr gibt, kann man die Flächen für Windkraftanlagen und Aufforstung nutzen“, sagte Lies. Die Pläne des Landes, künftig auch in Waldgebieten Windkraftanlagen aufzustellen, waren vergangene Woche von Umweltverbänden kritisiert worden.

