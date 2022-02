Schleswig-holstein : Tresor samt Inhalt an der Autobahn 1 gefunden

Polizisten haben auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) einen Möbeltresor mit Inhalt sichergestellt. Verkehrsteilnehmer hatten ihn am 6. Januar auf dem Rastplatz Sereetzer Feld in Fahrtrichtung Süden entdeckt, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Der Tresor ist ungeöffnet, der Inhalt laut Polizei unbekannt.

Der grau lackierte Tresor lag verschlossen und unbeschädigt auf den für Lastwagen vorgesehenen Stellplätzen. Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin hat die Polizei nicht. Sie schließt nicht aus, dass der mit einem elektronischen Zahlenschloss versehene Tresor aus einem Diebstahl stammt....

