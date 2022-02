Fussball : Trainingsgelände des FC St. Pauli soll erweitert werden

Das Trainingsgelände des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli soll in den kommenden Jahren deutlich erweitert werden. Bis Ende 2026 sind am bisherigen Standort in Hamburger Stadtteil Lokstedt vier neue Sportplätze und ein Funktionsgebäude geplant, wie der Club und die Stadt Hamburg bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung am Mittwoch mitteilten. Auch das Nachwuchsleistungszentrum soll in Zukunft auf dem Gelände an der Kollaustraße unterkommen.

„Für den FC St. Pauli ist das ein riesengroßer und zukunftsweisender Schritt”, sagte Clubchef Oke Göttlich. Die Erweiterung werde jedoch auch eine große finanzielle Herausforderung. Die genauen Kosten für das Projekt seien noch nicht klar. „Wir arbeiten seit sieben Jahren an der Finanzierung. Wir geben das bekannt, wenn wir fertig sind.” Bislang sind d...

