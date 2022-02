Handball : THW Kiel nach 26:24 über Rhein-Neckar Löwen im Halbfinale

Rekordsieger THW Kiel steht im Finalturnier des deutschen Handball-Pokals. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag im Viertelfinale mit 26:24 (12:13) bei den Rhein-Neckar Löwen durch. Beste Werfer waren Sander Sagosen und Niclas Ekberg mit je sechs Treffern für Kiel sowie Uwe Gensheimer mit ebenfalls sechs Toren für die Mannheimer. Auf wen die Kieler im Semifinale am 23. April in Hamburg treffen, wird am Dienstag in der Hansestadt ausgelost.

Die Kieler mussten auf Niklas Landin und Harald Reinkind verzichten. Der dänische Torhüter und der norwegische Rückraumspieler befinden sich in Corona-Isolation. Die gastgebenden Löwen gingen mit dem neuen Schlussmann Joel Birlehm und dem neuen Trainer Ljubomir Vranjes in die Partie. Da beim THW auch die beiden etatmäßigen Spielmacher Domagoj Duvnjak u...

