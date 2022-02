Nordrhein-westfalen : Theater und Philharmonie Essen richten Benefizkonzert aus

Die Gesellschaft Theater und Philharmonie Essen (TUP) will mit einem Benefizkonzert im Aalto-Theater die 128 Betroffenen des verheerenden Großbrandes in einem Essener Wohnkomplex unterstützen. Die TUP sei „tief erschüttert von den Auswirkungen“ und habe daher gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) beschlossen, den Bewohnern zu helfen, „die von jetzt auf gleich ihr Obdach sowie ihr komplettes Hab und Gut verloren haben“, teilte der Theater- und Konzertbetrieb am Samstag mit.

Das Benefizkonzert soll am kommenden Donnerstag (3. März) um 19.30 Uhr mit den Essener Philharmonikern sowie Sängern des Aalto-Theaters stattfinden. Auf dem Programm stehen demnach musikalische Höhepunkte aus der Welt der Oper und des Balletts. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten sollen in vollem Umfang den Betroffenen zugute kommen. Die ...

