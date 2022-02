Niedersachsen : Sturmflut überschwemmt erneut Hamburger Fischmarkt

Erneut Land unter in Hamburg: Der Fischmarkt stand am Montag erneut unter Wasser. Das war nun bereits die sechste Sturmflut seit Ende Januar. Doch es ist Besserung in Sicht.

Eine Woche nach den Sturmtiefs „Nadia“ und „Philine“ ist der Hamburger Fischmarkt am Montagmorgen erneut überflutet worden. „Die Sturmflut kam wie erwartet in Hamburg an. Am Pegel St. Pauli wurde gegen 8.00 Uhr ein Wert von 1,70 über dem mittleren Hochwasser gemessen“, sagte eine Sprecherin des Wasserstandsvorhersage- und Sturmflutwarndienstes Nordsee ...

