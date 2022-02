Niedersachsen : Streit eskaliert: 21-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Landkreis Göttingen ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Demnach war ein Streit zwischen mehreren Beteiligten am späten Samstagabend in Bad Grund im Harz eskaliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann wurde mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, alle kamen ins Krankenhaus. Die Hintergründe für den Streit waren zunächst unklar. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei noch in der Nacht zwei 18 und 20 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen dauern an.

