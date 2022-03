Polizeieinsatz : Streit endet mit Messerstich in den Rücken

Bei einer Auseinandersetzung im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek hat ein Mann am Sonntagmittag einen Messerstich in den Rücken bekommen. Nach Angaben der Polizei schwebt der 56-Jährige in Lebensgefahr. Gründe für die Auseinandersetzung sind bislang unklar. Es sei sehr viel Alkohol im Spiel gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein mutmaßlicher Täter wurde zunächst festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen versuchter Tötung.

