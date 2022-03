Nordrhein-westfalen : Statistiker: Zahl der Geburten in NRW angestiegen

In Nordrhein-Westfalen werden wieder mehr Kinder geboren. Im November vergangenen Jahres kamen 14.080 Kinder zur Welt, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mit. Damit liege die Zahl der Geburten um 7,5 Prozent höher als im Vergleichsmonat 2020. Gegenüber dem Vormonat Oktober 2021 (15 492 Geburten) lag die Geburtenzahl im bevölkerungsreichsten Bundesland allerdings um 9,1 Prozent niedriger.

Zwischen Januar und November des Jahres 2021 erblickten insgesamt 160.258 Kinder das Licht der Welt, ermittelten die Statistiker. Das waren 2,4 Prozent mehr Geburten als in den ersten elf Monaten des Jahres 2020, als es 156.527 Neugeborene gab. In den vergangenen zehn Jahren seit 2011, als 143.097 Kinder zur Welt kamen, stieg die Geburtenzahl in NRW fa...

