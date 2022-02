Fussball : St.-Pauli-Profi Buchtmann mit Corona infiziert

Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Der 29-Jährige hatte nach dem vorläufigen Befund am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainiert und wurde sofort in häusliche Quarantäne geschickt. Der PCR-Test bestätigte am Dienstagabend den Schnelltest. Buchtmann ist dreifach geimpft. Er muss zunächst sieben Tage in Isolation bleiben.

