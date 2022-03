Deutscher Wetterdienst : Sonniges Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Es bleibt sonnig, trocken und mild am Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Morgens kann es am Samstag und Sonntag vereinzelte Nebelfelder geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Sie sollen sich allerdings zügig auflösen, so dass bei Temperaturen von bis zu 19 Grad im Tagesverlauf verbreitet die Sonne scheint. Die Nacht auf Samstag wird „sternenklar“, so der Meteorologe. In der Nacht auf Sonntag sollen im Norden des Landes dichte Wolkenfelder aufziehen. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD in den Nächten verbreitet im positiven Bereich. In Bodennähe ist Frost möglich.

