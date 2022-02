Nordrhein-westfalen : „Sonne von früh bis spät“ am Rosenmontag: Frostige Nächte

Zu Beginn der Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf blauen Himmel und Sonnenschein freuen. „Am Rosenmontag gibt es Sonne von früh bis spät“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Mit Temperaturen von elf bis zwölf Grad wird es außerdem sehr mild.“ In den kommenden Nächten könnten die Temperaturen allerdings insbesondere im Bergland unter Null fallen. Auf den Straßen könne es vereinzelt glatt werden.

Auch am Dienstag bleibe es überwiegend trocken. „Der Tag beginnt wieder mit Sonne, später ziehen von Westen lockere Wolkenfelder auf“, sagte der DWD-Meteorologe. Im Münsterland seien ein paar Tropfen Regen nicht ausgeschlossen, im Südosten des Landes bleibe es dafür noch länger heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen acht und zehn Gr...

