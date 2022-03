Niedersachsen : Sommerzeit in Deutschland: Die Uhren sind vorgestellt

Die Umstellung der Uhren im Frühjahr ist für viele Menschen ein ersehnter Frühlingsbote. Für den Ausblick auf steigende Temperaturen und mehr Tageslicht nehmen sie eine „geklaute Stunde“ gern in Kauf. Seit Sonntag ist wieder Sommerzeit.

Sommerzeit in Deutschland: In der Nacht zum Sonntag sind die Uhren in Deutschland und den meisten Ländern Europas von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt worden. „Das hat wieder alles reibungslos funktioniert“, sagte Dirk Piester von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde ist ...

