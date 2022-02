Fussball : Sieg in Frankfurt: Wolfsburg setzt sich ab

Neuzgang Max Kruse und Joker Dodi Lukebakio haben dem VfL Wolfsburg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beschert und den internationalen Ambitionen von Eintracht Frankfurt einen herben Dämpfer verpasst. Beim 2:0 (1:0) brachte der vom 1. FC Union Berlin gekommene Stürmer die Gäste am Samstag vor 10.000 Zuschauern in der 28. Minute per Foulelfmeter in Führung. Der eingewechselte Lukebakio (90.+3) sicherte in der Nachspielzeit endgültig den zweiten Erfolg nacheinander für die Niedersachsen, die sich mit 27 Punkten vorerst aus der Gefahrenzone absetzten. Die Hessen hängen nach der dritten Heimpleite in Serie mit 31 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld fest.

Auch ohne Flügelflitzer Filip Kostic, der nach auskurierter Erkrankung zunächst nur auf der Bank saß, startete die Eintracht schwungvoll und erarbeitete sich schon in der Anfangsphase einige Gelegenheiten. Erst wurde Kristijan Jakic im letzten Moment geblockt, dann traf der Mittelfeldspieler nur das Außennetz. Von Wolfsburg war offensiv zunächst wenig ...

