Nordrhein-westfalen : SEK-Einsatz nach Schüssen: Waffe war Schreckschuss-Pistole

Nach Schüssen aus einem Fenster in Essen hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Dienstag einen 44-jährigen Mann und eine 43-jährige Frau vorläufig festgenommen. Gegen 16.45 Uhr sei ein Notruf eingegangen, teilte die Polizei Essen mit. Ein Anwohner habe gemeldet, dass Schüsse in den Hinterhof abgegeben würden. Die Polizei sei schnell mit starken Kräften vor Ort gewesen. Die Altenessener Straße sei großräumig abgesperrt worden. Gegen 18.30 Uhr griff das SEK in der betroffenen Wohnung zu und fand die mutmaßliche Tatwaffe - vermutlich eine Schreckschusspistole. Der 44-jährige Wohnungsinhaber und die Frau seien beide unverletzt geblieben.

