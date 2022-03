Nordrhein-westfalen : Ruhrfestspiele kreisen um „Haltung und Hoffnung“

„Haltung und Hoffnung“ in Zeiten von Krieg und Unterwanderung demokratischer Strukturen: Mit diesem Motto treten die diesjährigen Ruhrfestspiele an - erstmals seit zwei Jahren auch wieder komplett als Präsenzveranstaltung. 92 Produktionen sind bei dem vom DGB mitgetragenen Kunst- und Theaterfestival vom 1. Mai bis zum 12. Juni geplant.

„Die Ruhrfestspiele werden endlich wieder ein Ort der direkten, persönlichen Begegnung“, sagte Intendant Olaf Kröck am Mittwoch bei der Programmvorstellung. 2020 war das Festival wegen der Pandemie ganz abgesagt worden, 2021 fand es nur in der zweiten Hälfte in Präsenz und mit stark reduzierten Zuschauerzahlen statt. Traditionell starten die Festspiel...

