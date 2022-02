Schleswig-holstein : „Report Mainz“: Bereits Ende 2020 Hinweise gegen Zahnarzt

Vor Beginn eines Prozesses um einen Dreifachmord in Kiel sind neue Details des Falls bekannt geworden. Demnach sollen der Polizei schon Monate vor der Tat mehrere Hinweise vorgelegen haben, nach denen der angeklagte Zahnarzt möglicherweise illegal Waffen lagerte und rechtsextrem orientiert sei. Das berichtete das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ am Dienstag vor Beginn des Prozesses an diesem Mittwoch.

Die Anklage wirft dem 48-Jährigen vor, am 19. Mai 2021 zunächst in Dänischenhagen seine getrennt von ihm lebende Ehefrau und deren Bekannten heimtückisch in dessen Haus mit einer Maschinenpistole erschossen zu haben. Anschließend soll der Mann in Kiel einen weiteren Bekannten mit einer anderen Pistole getötet haben. Nach Informationen von „Report Mainz...

