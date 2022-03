Pinneberg : Reizgasunfall in Schule: Sechs Schüler im Krankenhaus

Großeinsatz der Feuerwehr an einer Elmshorner Gesamtschule - 20 Schüler klagen über Atemwegsreizungen, sechs von ihnen kommen ins Krankenhaus. Was zu dem Unfall geführt hat, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Beim Austritt von Reizgas in einer Gesamtschule in Elmshorn im Kreis Pinneberg sind am Dienstag mehrere Schüler verletzt worden. Sechs von ihnen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte zunächst von vier Schülern gesprochen, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach Angaben der Polizei handelt...

