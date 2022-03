Ruhrgebiet : Razzien und Kontrollen: NRW-Polizei gegen Clan-Kriminalität

Bei einer Art Aktionstag ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gegen Clan-Kriminalität im Einsatz gewesen. Viele Hundert Beamte waren beteiligt. Schwerpunkt war das Ruhrgebiet.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist am Wochenende in zahlreichen Städten gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. Mehrere Hundert Beamte waren an Durchsuchungen von Wohnungen, Geschäftsräumen und Gewerbeobjekten beteiligt, darunter auch Spezialkräfte. Es gab Festnahmen und Verhaftungen. Nach Angaben der Polizei Essen als koordinierender Behörde waren au...

