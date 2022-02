Schleswig-holstein : Räuber mit silberner Waffe überfällt Rendsburger Tankstelle

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Rendsburger Tankstelle einen Mann mit silberner Schusswaffe. Der Unbekannte habe den Mitarbeiter im Verkaufsraum am Donnerstagabend bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Er erbeutete Geld in unbekannter Menge und floh. Der Täter trug eine auffällige Windjacke mit Kapuze und Brusttasche mit der Aufschrift des Markennamens „Ellesse“. Er war außerdem mit einem schwarzen Basecap und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz bekleidet. Vor der Tür stand ein weiterer Mensch.

