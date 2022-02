Politik : Prozess zu Ex-KZ-Sekretärin: Vernehmungsbeamte als Zeugen

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe zwei Beamte der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts als Zeugen hören. Die beiden Beamten hatten die Beschuldigte 2017 vernommen. Die Strafkammer will am Dienstag (10.00 Uhr) klären, ob die Angeklagte damals korrekt belehrt wurde. Die Verteidigung bestreitet das. Irmgard F. hatte bereits in früheren Jahren als Zeugin ausgesagt. Als Zeugin muss sie die Wahrheit sagen, als Beschuldigte muss sie das nicht und darf schweigen.

Die 96-Jährige soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Lagers bei Danzig gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. Weil die Angeklagte zur Tatzeit 18 bis 19 Jahre alt war, findet der Prozess vor ei...

