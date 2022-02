Hamburg : Prozess um Tod eines Babys: Urteil gegen Vater erwartet

Hat ein Vater seine kleine Tochter zu Tode geschüttelt? Diese Frage soll ein Prozess vor dem Hamburger Landgericht beantworten. Nun ist das Urteil geplant.

Im Hamburger Prozess um den Tod eines Babys gegen den Vater wird am heutigen Tag (13.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Anklage wirft dem 30-Jährigen vor, das Mädchen am 15. Mai 2021 durch heftiges Schütteln und Gewalt gegen den Kopf so verletzt zu haben, dass es einige Tage später im Alter von nur zwölf Wochen starb. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihre...

