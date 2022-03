Justiz : Prozess um mysteriöse Kloster-Millionen eingestellt

Ein toter Abt, geheime Konten, ein millionenschweres „Sondervermögen Weinberg“ - und jahrelange Ermittlungen: Der Justizfall um das Kloster Neresheim hat ein kurioses Ende gefunden.

Der Prozess um ein mysteriöses Millionenvermögen, das im altehrwürdigen Kloster Neresheim auf der Schwäbischen Alb aufgetaucht war, ist eingestellt worden. Ein 89-jähriger Rechtsanwalt, der sich am Freitag in dem Zusammenhang in Krefeld auf der Anklagebank des Amtsgerichts verantworten musste, bleibt damit straffrei. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft...

