Troisdorf : Polizistin rettet Heroin aus Klo

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) hat eine Polizistin durch einen Griff ins Klo einen größeren Brocken Heroin vom Herunterspülen bewahrt. Wegen Drogenhandels hatten die Beamten am Mittwoch die Wohnung durchsucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Polizei in die Wohnung eindrang, versuchte ein Beschuldigter Drogen in der Toilette herunterzuspülen. Im letzten Moment habe das verhindert werden können, so die Polizei.

Die Beamten fanden in der Wohnung neben mehreren Hundert Gramm Heroin auch einige Gramm Kokain, diverse verschreibungspflichtige Medikamente und fast 20.000 Euro Bargeld. Außerdem wurde nach Angaben der Polizei ein Auto sichergestellt, in dem sich ebenfalls Drogen befanden. In der Wohnung hielten sich drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 38 und ...

