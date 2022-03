Bonn : Polizist kniet auf Kopf eines Täters: Untersuchung läuft

In Bonn wird das Verhalten eines Polizisten überprüft, der sich brutal auf den Kopf eines gefesselten Gewalttäters gekniet haben soll. Die Polizei habe einen Prüfvorgang angelegt und angekündigt, die Akte zu dem Fall an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sobald die Akte eintreffe, werde man das Vorliegen eines Anfangsverdachts prüfen.

Der Bonner „General-Anzeiger“ hatte über den Fall berichtet. Das Opfer war demnach ein 33-Jähriger Mann unter Alkoholeinfluss, der zuvor selbst jemanden brutal attackiert habe. Im Moment des Polizeieinsatzes habe er aber offenbar keinen Widerstand geleistet, wie ein Video dokumentiere. Darauf sei zu sehen, wie ein Polizist den Mann plötzlich am Hals pa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.