Bremen : Polizei sucht weiter nach vermisster Frau in Bremerhaven

Eine seit dem 4. Februar in Bremerhaven vermisste 32-jährige Frau russischer Herkunft bleibt weiter verschwunden. Eine Hundertschaft der Polizei suchte am Dienstag in Bremerhaven-Wulsdorf stundenlang ein Gelände rund um den dortigen Wasserwerkswald ab. Die Ermittlungsgruppe „Ekaterina“ der Polizei Bremerhaven hatte die insgesamt 127 Einsatzkräfte angefordert.

Seit dem 4. Februar habe kein Kontakt zu der vermissten Ekaterina Baumann aufgenommen werden können, teilte die Polizei mit. Aus diesem Grund schlössen die Ermittler auch nicht aus, dass ein Unglücksfall vorliege oder die junge Frau möglicherweise Opfer einer Straftat geworden sei. Die Vermisste ist laut Polizei 1,63 Meter groß und hat längere braune H...

