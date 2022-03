Brand : Polizei prüft Brandstiftung an Grundschule in Heide

Das Feuer auf dem Gelände einer Grundschule in Heide (Kreis Dithmarschen) hat nach Polizeiangaben rund 100.000 Euro Schaden verursacht. Die Ermittler der Kripo schließen Brandstiftung nicht aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es hätten sich bereits zahlreiche Zeugen mit Hinweisen gemeldet. Noch am Montag sollten Experten den Brandort untersuchen.

Kurz vor 17.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am Sonntag zu der St.-Georg-Schule aus. Von dort war ein Feuer zwischen der Turnhalle und einem Pavillon gemeldet worden. Laut Polizei lagerten in dem Bereich hinter Gittertüren und unter einem Dach Baumaterialien und Müllcontainer. Die Flammen beschädigten das Dach und den Pavillon erheblich. Nach Angab...

