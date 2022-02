Nordrhein-westfalen : Polizei: Mehrere zehntausend Teilnehmer bei Kölner Demo

Mehrere zehntausend Menschen beteiligen sich nach Angaben der Polizei an der Kölner Friedensdemo auf der Strecke des Rosenmontagszuges. Es strömten immer noch mehr Teilnehmer dazu, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte in einer Rede an die Teilnehmer: „Ich empfinde grenzenlose Bewunderung für all die mutigen Russinnen und Russen, die bereits seit Freitag auf die Straßen ihres Landes gehen.“ Minutenlanger donnernder Applaus der Zuhörer war die Reaktion darauf. Zu den gespielten Liedern gehörten „Alle Menschen werden Brüder“ und der Brings-Song „Mir sin all nur Mensche“ (Wir sind alle nur Menschen).

