Hamburg : Polizei: 28-Jähriger mit Blanko-Impfausweise und Falschgeld

Ein Tipp aus der Bevölkerung hat die Polizei zu einem mutmaßlichen Impfpass-Fälscher geführt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 28-Jährigen im Stadtteil Eimsbüttel haben die Ermittler mehr als 40 Blanko-Impfausweise sowie Bögen mit mehreren Hundert Chargenaufklebern und den Stempel eines Impfzentrums gefunden, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Außerdem stellten sie am Montag sieben Handys und rund 180 offensichtlich gefälschte 500-Euro-Scheine sicher.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann gefälschte Impfnachweise hergestellt und über einen Messengerdienst verkauft haben. Nach der Durchsuchung der Wohnung blieb der 28-Jährige mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet....

