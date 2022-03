Hamburg : Pkws in Brand: Mann erleidet Verbrennungen dritten Grades

Bei einem Brand auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in Hamburg-Hammerbrook hat sich ein Mann Verbrennungen dritten Grades zugezogen. Laut Feuerwehr lief der Verletzte am Freitagmittag brennend auf die Straße, als acht Pkws auf dem Hof in Flammen standen. Die Brandursache sowie der geschätzte Sachschaden blieben zunächst unklar. Der Verletzte sei in eine Spezialklinik für Brandverletzungen transportiert worden.

Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg ist das Feuer gelöscht. Da sich der Brand nahe eines Seitenarms der Bille ereignete, seien Ölschlängel gesetzt worden, um zu verhindern, dass das Löschwasser sich weiter im Fluss ausbreite. ...

