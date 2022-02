Niedersachsen : Pizzabote in Bramsche: Zweiter Fall in drei Wochen

Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein Unbekannter in Bramsche einen Pizzaboten ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei im Kreis Osnabrück vom Donnerstag war es der zweite derartige Fall in drei Wochen. Der 22-jährige Kurier hatte am Mittwochabend mehrere Pizzen auszuliefern. An der Bestelladresse wartete auf der Straße ein dunkel gekleideter und maskierter Mann. Er zückte eine Schusswaffe und verlangte von dem Boten die Herausgabe seines Bargeldes. Dann nahm er das Portemonnaie an sich und floh zu Fuß. Der Bote blieb unverletzt. Ein ähnlicher Überfall hatte sich in Bramsche am 22. Januar ereignet. Ein möglicher Zusammenhang werde geprüft.

