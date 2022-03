Feuerwehreinsatz : Pferd und Hund sterben bei Brand in der Region Hannover

Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einer Scheune aus. Schnell greifen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Während sich die menschlichen Bewohner retten können, sterben zwei Tiere bei dem Brand.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus und einer Scheune in Alvesrode in der Region Hannover sind ein Hund und eine trächtige Stute gestorben. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Wie das Feuer in der Scheune, in der Stroh und Heu lagerten, au...

