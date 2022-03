Mordkommission : Passant findet toten Mann am Michel: Ermittlungen

Mordermittler arbeiten auf einer Wiese am Hamburger Michel. Ein Passant hat dort in der kalten Frühlingsnacht einen Toten entdeckt. Die Spuren deuten auf ein Verbrechen hin, das vermutlich ganz in der Nähe des Wahrzeichens verübt wurde.

Nur wenige Schritte vom Hamburger Michel entfernt liegt am Montagmorgen ein Toter. Der etwa 50 Jahre alte Mann weist Spuren von Gewalteinwirkung auf, wie die Polizei mitteilt. „Es gibt so was wie eine Stichverletzung. Ob die ursächlich für den Tod des Mannes ist, muss nun geklärt werden“, heißt es. Ein Passant hatte am frühen Morgen gegen 3.00 Uhr den ...

