Segeberg : Osterfeuer in Norderstedt abgesagt: Solidarität mit Ukraine

Aus Solidarität zu den Feuerwehren in der Ukraine hat die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt am Dienstag das traditionelle Osterfeuer in Harksheide abgesagt. Wegen des Krieges in der Ukraine wollen sie auf die Veranstaltung am Ostermontag verzichten und stattdessen Spenden für ukrainische Feuerwehren sammeln, teilte die Norderstedter Wehr mit. Die Vorbereitung für das traditionelle Osterfeuer am Deckerberg, zu dem normalerweise 2000 bis 3000 Menschen kommen, hatten bereits begonnen. Die Freiwilligen entschieden sich, stattdessen eine Spendenaktion zu starten.

