Fussball : Osnabrück gewinnt Wiederholungsspiel in Duisburg mit 6:3

Der VfL Osnabrück hat in einem packenden Duell das Wiederholungsspiel der 3. Fußball-Liga beim MSV Duisburg am Mittwochabend deutlich mit 6:3 (2:1) für sich entschieden und ist auf den vierten Platz vorgerückt. Die Gastgeber hingegen mussten nach dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Wehen einen Rückschlag hinnehmen und befinden auf Rang 16 weiterhin in akuter Abstiegsgefahr.

Die am 19. Dezember von Schiedsrichter Nicolas Winter zunächst unterbrochene und später abgebrochene Partie stand unter besonderer Beobachtung, weil der Osnabrücker Spieler Aaron Opoku zuvor von einem Duisburger Zuschauer mutmaßlich rassistisch beleidigt worden war. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im Januar das Ermittlungsverfahren jedoch eingest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.