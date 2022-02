Politik : Nobis Spitzenkandidat der AfD zur Landtagswahl im Norden

Für die AfD in Schleswig-Holstein zieht der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Der 46-Jährige setzte sich am Samstag auf der Landeswahlkonferenz in Elmshorn nach Parteiangaben in einer Stichwahl mit 112 zu 84 Stimmen gegen Jan Petersen-Brendel (54) durch, Kfz-Meister aus Flensburg und Sprecher der AfD im Kreis Schleswig-Flensburg. Beide hatten in der ersten Runde drei Konkurrenten bezwungen, darunter der Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann, ehemaliger Richter am Oberlandesgericht, und der Fraktionsvorsitzende in der Lübecker Bürgerschaft, David Jenniches.

Nobis, Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik, sagte, er gehe fest vom Wiedereinzug der AfD am 8. Mai in den Landtag aus. Die jüngsten Umfragen sahen mit sieben Prozent in der Sonntagsfrage dafür gute Chancen....

