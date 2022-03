Köln : Nach Schüssen sucht Polizei weiter nach Verdächtigem

Einen Tag nach mutmaßlich mehreren Schüssen auf einen 25-Jährigen in Köln fahndet die Polizei weiterhin nach dem Tatverdächtigen. An der Lage vom Vorabend habe sich nichts geändert, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Der Mann sei weiterhin auf der Flucht.

Der Unbekannte - etwa 1,70 Meter groß und mit kurzen schwarzen Haaren - soll ersten Ermittlungen zufolge am Donnerstagabend im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg auf das Opfer geschossen und den Mann dabei lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend soll er zu Fuß geflohen sein. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen so...

