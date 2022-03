Rotenburg (Wümme) : Nach Mord in Visselhövede beginnt Prozess gegen zwei Männer

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 46-Jährigen im Januar 2017 in Visselhövede beginnt am Montag (9 Uhr) am Landgericht Verden der Prozess gegen zwei Männer. Die 31 und 35 Jahre alten Angeklagten - sie sind so wie das Opfer Albaner - müssen sich wegen Mordes verantworten. Laut Anklage soll der 31-Jährige das spätere Opfer beobachtet und seinem Komplizen mitgeteilt haben, wann der Mann das Haus verließ. Daraufhin soll der 35-Jährige Albaner seinen 46-jährigen Landsmann erschossen haben. Dabei soll er mit einem anderen Mann, der wegen der Tat bereits zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, auf einem Motorrad gefahren sein. Die Schüsse nahe einer Grundschule hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt. (AZ. 1 Ks 116/21)

