Hamburg : Nach Kiosk-Überfall in Hamburg: Polizei fasst Räuber

Nach dem versuchten Überfall auf einen Kiosk in Hamburg-Berne hat die Polizei nun einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizeiangaben vom Montag war der 19-Jährige bereits als Intensivtäter bekannt und konnte so ermittelt werden. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Anfang Februar hatte der Täter den Kioskbetreiber (55) mit einer Waffe bedroht und Bargeld verlangt. Doch der Kioskbesitzer weigerte sich, die Kasse zu öffnen, und verjagte den Räuber mit Pfefferspray. Im Laufe der Ermittlungen durchsuchten Beamte des LKA nun zwei Wohnungen in Wilhelmsburg und Rahlstedt. Laut Polizeiangaben fanden die Ermittler am Frei...

