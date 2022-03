Landgericht : Nach coronabedinger Pause: Drach-Prozess wird fortgesetzt

Der Prozess gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen mehrerer Geldtransporter-Überfälle wird heute am Kölner Landgericht fortgesetzt. Der für vergangenen Montag angesetzte Termin war ausgefallen, weil ein Prozessbeteiligter an Corona erkrankt war. Um wen es sich handelte, sagte das Landgericht nicht. Es soll aber nicht Drach selbst gewesen sein.

Drach werden Überfälle auf vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und in Limburg vorgeworfen. Bei zwei Taten soll der 61-Jährige Wachmänner angeschossen und schwer verletzt haben. Drach wird versuchter Mord und besonders schwerer Raub zur Last gelegt. Der in dem Prozess Mitangeklagte soll Drachs Komplize gewesen sein. Beide Männer schweigen bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.