Niedersachsen : Mutmaßliche Drogenhändler gefasst: Ware im Millionenwert

Auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 in Schleswig-Holstein hat die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und fast 100 Kilo Rauschgift in Tomatenkisten entdeckt. Die Kisten mit 43 Kilogramm Marihuana und 50 Kilogramm Haschisch befanden sich im Kühlauflieger eines Sattelzuges, wie die Polizei am Dienstag in Braunschweig mitteilte. Ein weiterer Verdächtiger sei bereits im Dezember bei einer Drogenübergabe gefasst worden. Die Beamten stellten in dem Ermittlungskomplex den Angaben nach an verschiedenen Orten Rauschgift im Wert von insgesamt 1,2 Millionen Euro sicher; insgesamt fast 200 Kilogramm.

Ein 43-jähriger aus Braunschweig, gegen...

