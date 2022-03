Duisburg : Müllbrand in Entsorgungsbetrieb: Lagerhalle wird abgerissen

Ein hartnäckiges Feuer in einer Müllentsorgungsanlage hat die Duisburger Feuerwehr das ganze Wochenende in Atem gehalten. Am Ende muss sogar die Lagerhalle der Anlage Stück für Stück abgerissen werden, um die letzten Glutnester zu erreichen.

Nach dem Ausbruch eines Brandes in einem Müllentsorgungsbetrieb in Duisburg am Freitag war die Feuerwehr das ganze Wochenende mit Lösch- und Nachlöscharbeiten beschäftigt. In der Anlage habe sich gepresster Müll entzündet, das Löschen sei aufwendig. Der Müll müsse einzeln auseinander gerissen werden, teilte die Feuerwehr mit. Die Lagerhalle des Betrieb...

