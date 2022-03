Justiz : Mord an Sexarbeiterin: Angeklagte schweigen vor Gericht

Zum Auftakt des Prozesses um den Mord an einer Prostituierten in Hannover haben die beiden Angeklagten geschwiegen. Den Männern aus Hildesheim wird vorgeworfen, im September 2021 die Frau in ihrem Wohnungsbordell überfallen, geschlagen, gewürgt, gefesselt und geknebelt zu haben. Die 53-Jährige starb durch Ersticken.

Laut Anklage war ein Motiv der mutmaßlichen Mörder „Gewinnstreben um jeden Preis“. Sie verließen die Wohnung der Sexarbeiterin mit mindestens 950 Euro und einem Handy. Die Verteidiger des 25-jährigen Irakers und 35-jährigen Iraners kündigten an, dass ihre Mandanten sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern werden. Für den Prozess sind zehn Verhandlungsta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.