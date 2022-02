Wirtschaft : Mögliche Lösung für Lloyd-Werft in Bremerhaven

Für die insolvente Lloyd-Werft in Bremerhaven steht eine Verkaufslösung mit Erhalt aller Arbeitsplätze im Raum. Ein ausländischer Investor stelle sein Konzept am Dienstagnachmittag in der Seestadt vor, sagte der Insolvenzverwalter der MV Werften an der Ostsee, Christoph Morgen. „Wir sind in fortgeschrittenen Verhandlungen und rechnen mit einem Abschluss Anfang März.“ Einen Namen und einen Kaufpreis nannte er nicht.

Der Investor wolle beide Lloyd-Teilgese...

