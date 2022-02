Hamburg : Mit Eisenstange auf Kopf geschlagen: Zwei Männer vor Gericht

Knapp ein Jahr nach einer beinahe tödlichen Auseinandersetzung in Hamburg-Veddel hat am Landgericht ein Prozess gegen zwei Männer begonnen. Die Staatsanwältin warf den 29 und 30 Jahre alten Beschuldigten am Freitag versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen einen anderen Mann mit einer Eisenstange lebensgefährlich verletzt haben. Der nach Polizeiangaben damals 38 Jahre alte Mann erlitt ein offenes Schädel-Hirntrauma.

An der Auseinandersetzung am 12. März vergangenen Jahres sollen nach Angaben eines Gerichtssprechers zwei rivalisierende Gruppen von jeweils fünf bis sieben Personen beteiligt gewesen sein. Was den Streit auslöste, ist unklar. Zunächst soll der 38-Jährige selbst versucht haben, einen der Angeklagten mit der Eisenstange zu verletzen. Er sei jedoch zu Bo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.