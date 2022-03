Seemannsclub : Mission: Arbeit mit ukrainischen Seeleuten intensiver

Im Seemannsclub „Duckdalben“ schauen im Moment mehr ukrainische Seeleute vorbei. Viele suchen dort den Kontakt in die Heimat. Der Krieg beschäftigt sie emotional - das lässt auch Gefühle hochkochen. Die Helfer sind deshalb anders im Einsatz als sonst.

Das Team der Deutschen Seemannsmission bekommt auch in Hamburg die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu spüren. „Die Arbeit im Club und an Bord ist anders, sie wird intensiver. Die Krisenintervention wird intensiver“, sagte Seemannsdiakon Jörn Hille der Deutschen Presse-Agentur. Es sei deutlich zu spüren, dass gerade die russis...

