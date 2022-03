Justizministerium : Minister stellt Lehren aus der Loveparade-Katastrophe vor

Die tödliche Loveparade-Katastrophe im Juli 2010 in Duisburg hat viel Leid, aber auch viele offene Fragen hinterlassen. Eine Expertenkommission des nordrhein-westfälischen Landtags hat erforscht, wie komplexe Unglücksereignisse dieser Dimension künftig besser aufgeklärt und aufgearbeitet werden könnten. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) stellt am Montag (10.30 Uhr) in Düsseldorf zusammen mit dem Kommissionsvorsitzenden „Lehren aus dem Loveparade-Unglück“ vor.

Bei der Technoparade starben vor zwölf Jahren 21 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Ein Strafverfahren gegen ursprünglich zehn Angeklagte war 2020 ohne Urteil eingestellt worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.