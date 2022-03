Gratis-Schlafplatz : Mini-Zuflucht für Obdachlose finanziert sich über Dach-Werbung

In einem Werbeanhänger können künftig Obdachlose in Hamburg einen geschützten Schlafplatz finden. Die Mini-Unterkunft soll sich durch die Werbung auf den beiden Dachseiten von selbst finanzieren. Schon jetzt ist die Nachfrage groß - zumindest bei den Unternehmen.

Außen Werbung, innen ein deshalb kostenloser Schlafplatz für Obdachlose: Mit einem zu einem mobilen Schutzraum umgebauten Werbe-Anhänger hat das Straßenmagazin „Hinz&Kunzt“ gemeinsam mit einer Werbeagentur eine Zuflucht für Menschen ohne Dach über dem Kopf geschaffen. Der Anhänger wurde am Dienstag am Hamburger Fischmarkt vorgestellt. Die Unterkunft is...

