Schleswig-holstein : Mehrere Brände im Norden: Vier Verletzte in Kiel

Ein Wohnungsbrand mit Verletzten, brennende Autoreifen und Flammen in einer Garagenanlage. Die Feuerwehren im Norden kämpfen am Wochenende mit großem Personal- und Materialeinsatz gegen Brände.

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein sind am Wochenende zu drei größeren Bränden ausgerückt. Das folgenreichste Feuer brach am Sonntag in einer Wohnung in Kiel aus. Dort wurden vier Menschen verletzt, darunter ein Kind. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher ...

