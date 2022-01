Politik : Mehr als 3000 Notrufe täglich bei Polizei in 2021

Verkehrsunfälle oder Ruhestörungen sind häufige Gründe, weshalb Menschen einen Notruf über die 110 absetzen. Auch bei diesen Zahlen spielt die Corona-Pandemie eine Rolle.

Mehr als 3000 Notrufe sind im vergangenen Jahr durchschnittlich an einem Tag bei der niedersächsischen Polizei eingegangen. Das ergab insgesamt 1.117.479 Notrufe über die 110 in 2021, wie das Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilte. Das waren demnach rund 2000 Notrufe mehr als noch ein Jahr zuvor. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.